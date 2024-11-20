Путин поручил Мантурову решить вопрос организации добычи редкоземельных металлов

Президент России Владимир Путин отметил высокую потребность в редкоземельных металлах, в связи с чем поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопросы по организации их добычи. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Путина, редкоземельные металлы важны и нужны, и на них нужно посмотреть внимательно – особенно варианты по организации их добычи. Отдельно президент затронул и проблемы в работе месторождений – по его словам, это связано, в первую очередь, с неэффективным управлением бизнес-структур, которые уже не вкладывают свои средства.

Для этого Путин предлагает решить с такими структурами вопрос: либо они инвестируют, или же иначе выстраивают отношения с компаниями и самим государством.

Напомним, ранее Мантуров заявлял о том, что к 2025 году РФ сможет полностью закрыть свои потребности в литии. Кстати, для поиска лития еще в 2023 году анонсировался тот факт, что РФ может это делать совместно с Таджикистаном.