Российский рынок акций показывает небывалый рост на фоне разговора Путина и Трампа

Российский рынок акций продолжил расти в ходе вечерней сессии, реагируя на информацию о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, как следует из опубликованных последних данных Московской биржи.

Напомним, что 12 февраля состоялся звонок Трампа и Путина. Президенты обсудили украинский кризис, Ближний Восток и решение конфликтов, а также взаимовыгодное дружеское сотрудничество. Подробнее об этом рассказывали в Кремле.

К 20:20 по московскому времени индекс Московской биржи в рублях с дополнительным кодом (IMOEX2) вырос на 2,38%, достигнув отметки 3 089,95 пункта. В ходе торгов он вплотную приблизился к уровню 3100 пунктов, достигнув значения 3 097,14 пункта.

Ранее Константин Косачев, занимающий пост заместителя председателя Совета Федерации Российской Федерации, также отметил, что ожидать значительного улучшения отношений между США и Россией после телефонного разговора лидеров двух стран пока не стоит. По его словам, предшественники нынешнего президента США «активно препятствовали любым попыткам сближения».

Ранее сообщалось, что впервые с 26 июля 2024 года индекс Мосбиржи превысил отметку в 3000 пунктов.