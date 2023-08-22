Андрей Воробьев открыл ежегодный Форум педагогов Подмосковья в Красногорске

Губернатор Воробьев
Антон Чернов

Фото: [Антон Чернов]

Глава Подмосковья Андрей Воробьев открыл ежегодный Форум педагогов в Красногорске. Мероприятие традиционно проходит в преддверии нового учебного года, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

На форуме собрались директора школ и колледжей, ректоры вузов, завучи, учителя, а также руководители муниципальных управлений образования. Как отметил Андрей Воробьев, большинство педагогических команд уже начали подготовку к предстоящему учебному году.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. Человек, обладающий знаниями, имеет перспективы в будущем. <…> Мы стараемся искать современные методики, обсуждать их и внедрять в самых разных школах», — подчеркнул губернатор.

На форуме были названы лучшие образовательные учреждения Московской области. Так, лидерство в системе образования региона сохранил физико-математический лицей № 5 из Долгопрудного. Директор образовательного учреждения Нина Маринина поблагодарила губернатора, правительство Подмосковья и администрацию муниципалитета за высокую оценку труда коллектива лицея.

Антон Чернов

Фото: [Антон Чернов]

Второе место в рейтинге заняла Дмитровская гимназия «Логос», третье — Балашихинский лицей. Тройка лидеров осталось неизменной.

Третий год подряд остается неизменным и список абсолютных лидеров образования. Андрей Воробьев вручил соответствующие дипломы директору Физтех-лицея имени Капицы и гимназии имени Примакова. Губернатор пожелал коллективам данных образовательных учреждений успехов.

Как отметила директор гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе, в этом году завершится строительство гуманитарного кластера, а в сентябре в образовательное учреждение съедутся педагоги со всей страны на конкурс «Учитель года России».

Директор Физтех-лицея имени Капицы Марина Машкова, в свою очередь, рассказала, что с нового учебного года в лицее отроется детский технопарк, который станет стартом для создания всероссийского кластера научной направленности.

Антон Чернов

Фото: [Антон Чернов]

Также на форуме выступил помощник президента России Владимир Мединский. Он рассказал о новых учебниках истории. Учебно-методический комплекс создавался в течение пяти лет при участии Российского военно-исторического общества. Речь идет о четырех изданиях: «История России» для десятых классов, «История России» для одиннадцатых классов, а также два тома всеобщей истории для старшеклассников. Мединский отметил, что впервые за многие годы учащимся старших классов предстоит изучать историю по единому государственному учебнику, который состоит из четырех томов.

Антон Чернов

Фото: [Антон Чернов]

Форум педагогов завершится в пятницу. Участие в нем примут свыше шести тысяч человек, 5,5 тысячи из них — в режиме онлайн. В этом году мероприятие проходит сразу на нескольких площадках, в том числе в Областной гимназии имени Примакова, Конькобежном центре в Коломне и Корпоративном университете развития образования АСОУ в столице.

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