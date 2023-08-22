Андрей Воробьев открыл ежегодный Форум педагогов Подмосковья в Красногорске

Глава Подмосковья Андрей Воробьев открыл ежегодный Форум педагогов в Красногорске. Мероприятие традиционно проходит в преддверии нового учебного года, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

На форуме собрались директора школ и колледжей, ректоры вузов, завучи, учителя, а также руководители муниципальных управлений образования. Как отметил Андрей Воробьев, большинство педагогических команд уже начали подготовку к предстоящему учебному году.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. Человек, обладающий знаниями, имеет перспективы в будущем. <…> Мы стараемся искать современные методики, обсуждать их и внедрять в самых разных школах», — подчеркнул губернатор.

На форуме были названы лучшие образовательные учреждения Московской области. Так, лидерство в системе образования региона сохранил физико-математический лицей № 5 из Долгопрудного. Директор образовательного учреждения Нина Маринина поблагодарила губернатора, правительство Подмосковья и администрацию муниципалитета за высокую оценку труда коллектива лицея.

Фото: [ Антон Чернов ]

Второе место в рейтинге заняла Дмитровская гимназия «Логос», третье — Балашихинский лицей. Тройка лидеров осталось неизменной.

Третий год подряд остается неизменным и список абсолютных лидеров образования. Андрей Воробьев вручил соответствующие дипломы директору Физтех-лицея имени Капицы и гимназии имени Примакова. Губернатор пожелал коллективам данных образовательных учреждений успехов.

Как отметила директор гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе, в этом году завершится строительство гуманитарного кластера, а в сентябре в образовательное учреждение съедутся педагоги со всей страны на конкурс «Учитель года России».

Директор Физтех-лицея имени Капицы Марина Машкова, в свою очередь, рассказала, что с нового учебного года в лицее отроется детский технопарк, который станет стартом для создания всероссийского кластера научной направленности.

Фото: [ Антон Чернов ]

Также на форуме выступил помощник президента России Владимир Мединский. Он рассказал о новых учебниках истории. Учебно-методический комплекс создавался в течение пяти лет при участии Российского военно-исторического общества. Речь идет о четырех изданиях: «История России» для десятых классов, «История России» для одиннадцатых классов, а также два тома всеобщей истории для старшеклассников. Мединский отметил, что впервые за многие годы учащимся старших классов предстоит изучать историю по единому государственному учебнику, который состоит из четырех томов.

Фото: [ Антон Чернов ]

Форум педагогов завершится в пятницу. Участие в нем примут свыше шести тысяч человек, 5,5 тысячи из них — в режиме онлайн. В этом году мероприятие проходит сразу на нескольких площадках, в том числе в Областной гимназии имени Примакова, Конькобежном центре в Коломне и Корпоративном университете развития образования АСОУ в столице.