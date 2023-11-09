Андрей Воробьев сохранил позиции в Топ-3 медиарейтингов губернаторов за октябрь

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сохранил позиции в медиарейтингах глав регионов по итогам октября. Списки были подготовлены «Медиалогией». В их основе — медиаиндекс, показатель качественного состояния инфополя, формируемого СМИ вокруг персоны.

В обоих рейтингах губернаторов ЦФО и РФ глава Подмосковья занимает второе место с медиаиндексом 436 440. За прошлый месяц было опубликовано более 62,8 тысячи сообщений с упоминанием Андрея Воробьева.

В частности, сообщалось, что Воробьев доложил о старте работы селекционного центра «Смена». Также публиковались сообщения о рабочей поездке губернатора в Китай.

Кроме того, сообщалось, что Воробьев на совещании с правительством региона обсудил ход ремонта медучреждений Подмосковья.

Помимо этого, СМИ сообщали, что губернатор провел переговоры с китайскими партнерами о строительстве второй очереди комплекса «Гринвуд».