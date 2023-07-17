Глава Павловского Посада рассказал о первых днях работы парка «Дубрава»

Парк «Дубрава», открывшийся в Павловском Посаде, уже с первых дней пользуется большой популярностью у жителей. Тему обсуждали на традиционном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами муниципалитетов.

О том, как работает парк, губернатору доложил глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов. По его словам, на открытие пришло около 2,5 тысячи жителей.

«15 июля состоялось значимое, историческое событие, мы открыли долгожданный парк «Дубрава». Это уже второй парк на территории округа», — отметил Денис Семенов.

Он напомнил, что парк был заложен 163 года назад основателем местной мануфактуры Яковом Лабзиным, но в 1970-е его состояние серьезно ухудшилось.

«Мы подготовили концепцию, проект, нас поддержало Министерство благоустройства. И досрочно в эти выходные сделали подарок для наших горожан», — сказал глава округа.

Сейчас на территории парка оборудованы качели, детские площадки, точки питания, туалеты, парковки, функционируют камеры системы «Безопасный регион». По запросу старшего поколения появился дом проекта «Активное долголетие», его участники занимаются йогой, гимнастикой и так далее. Также на территории обновили пруд и заселили его рыбой. Кроме того, в парке «Дубрава» сделали первую в городе площадку для выгула и дрессировки собак.

«Разрешите, Андрей Юрьевич, выразить вам огромную благодарность от всех жителей за такой подарок», — отметил глава муниципалитета.

Денис Семенов также добавил, что в ближайшее время в Павловском Посаде завершится благоустройство сквера на улице Орджоникидзе. Кроме того, будет благоустроена набережная реки Клязьма. Здесь работы закончат в следующем году, набережная станет продолжением парка «Дубрава».

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев посетил обновленный сквер в Ивантеевке.