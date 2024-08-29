Дети участников СВО смогут получать помощь в новом детском клиническом центре в Подмосковье

Дети участников спецоперации смогут получать высокотехнологичную помощь в новом Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске. ДКЦ и фонд «Защитники Отечества» заключили соответствующее соглашение.

Возможности нового медицинского учреждения оценили замминистра обороны России Анна Цивилева и первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В клиническом центре в Красногорске представлены все направления детской медицины — всего двадцать восемь профилей. В ДКЦ будут работать свыше 500 ведущих специалистов и более 800 человек среднего медперсонала. Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, в том числе уникальным, в день там планируют проводить до пятидесяти операций, напомнили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

Анна Цивилева указала на важность того, чтобы дети военнослужащих имели возможность получать медицинскую помощь в таких центрах, как в Красногорске.

«У всех детишек, которые здесь окажутся, будет возможность действительно жить здоровой, полноценной, активной жизнью в дальнейшем, несмотря даже на те трудности, с которыми они сталкивались. И со своей стороны хочу поблагодарить, потому что наши герои, которые сейчас защищают интересы государства, они должны понимать, что их семьи, их дети находятся в надежных руках», — подчеркнула она.

Фото: [ Никита Анульев ]

Анна Цивилева также пообщалась с женами участников СВО, которые привели детей на прием к специалистам центра. Семьи отметили, что благодаря открытию Детского клинического центра в Красногорске бесплатная высококвалифицированная медицинская помощь стала еще доступнее.

Первый зампред областного правительства Людмила Болатаева, в свою очередь, подчеркнула, что ДКЦ — это крупнейший многофункциональный медицинский флагман. Проходить лечение амбулаторно там будут свыше 150 тысяч детей каждый год.

«Наш Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность того, что дети со всей России смогут получать здесь лучшую медицинскую помощь бесплатно», — отметила Людмила Болатаева.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о рабочем визите президента РФ в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.