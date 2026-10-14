Турция вводит паспортный контроль в соцсетях: что ждет туристов с 1 ноября?

Resmî Gazete: Турция вводит проверку возраста в соцсетях с 1 ноября

Общество

В Турции с 1 ноября 2026 года вводится проверка возраста в социальных сетях. Новые правила затронут не только местных жителей, но и иностранных туристов. Соответствующее положение опубликовано в правительственном вестнике Resmî Gazete.

Согласно документу, в Турции полностью запретят регистрацию и использование соцсетей детям младше 15 лет. Для подростков от 15 до 18 лет предусмотрят строгие алгоритмические ограничения. Местные граждане будут подтверждать возраст через государственную систему e-Devlet. Иностранным туристам также придется проходить верификацию по паспорту: для этого запустят специальный онлайн-портал, где на основе паспортных данных будет генерироваться цифровой «знак исключительной проверки возраста». Соцсети, которые не внедрят системы проверки до 31 марта 2027 года, столкнутся с блокировками и многомиллионными штрафами.

Главный редактор портала Александр Гордиец назвал новый турецкий закон о паспортном контроле в медиапространстве очередным маркером закрытия интернета. По его словам, власти Турции идут по пути Китая и пытаются взять трафик под полный контроль. Для российских туристов, отметил он, закон создает юридическую коллизию: самая популярная у путешественников соцсеть с фотографиями в России официально заблокирована, а ее американская материнская организация признана экстремистской. Несмотря на запрет и необходимость использовать VPN, россияне продолжают активно пользоваться этой соцсетью на отдыхе.

По данным анализа больших данных и геолокационных платформ, только за один высокий летний сезон российские туристы выкладывают более 12,4 млн фотографий с геотегами курортов Турции. В лидерах — Кемер, Белек, Мармарис и террасы Стамбула. Тем, кто не может обойтись без селфи, скорее всего, придется готовить паспорт: при блокировке экрана через гостиничный Wi-Fi или местную SIM-карту потребуется ввести серию и номер загранпаспорта на государственном шлюзе. Если в поездку отправляются дети младше 15 лет, их аккаунты в Турции могут быть заблокированы — контент лучше скачать заранее.

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