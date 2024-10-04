День учителя 2024: история и традиции праздника в СССР, России и мире

В субботу, 5 октября, в России отметят День учителя — праздник, история которого берет свое начало в XX веке. Как он зародился и как его встречают в наши дни — в материале «Подмосковье сегодня».

История праздника

В 1994 году, после учреждения ЮНЕСКО Всемирного дня учителя, Россия присоединилась ко всеобщему чествованию педагогов 5 октября. Первый президент РФ Борис Ельцин подписал Указ № 1961 — «О праздновании Дня учителя».

Однако и до этого в нашей стране ежегодно поздравляли преподавателей осенью — в первое воскресенье октября. Традиция отмечать День учителя в СССР берет свое начало в 1965 году.

Некоторые страны, бывшие советские республики, до сих пор встречают праздник в первое воскресенье октября, например, Белоруссия. В 2024 году белорусы отметят День учителя 6 октября. В Казахстане тоже долгое время продолжали традицию, основанную в Советском Союзе, однако в 2023 году было принято решение о перенесении даты празднования на 5 октября, согласно ЮНЕСКО.

В наше время Международный день учителя 5 октября отмечают граждане порядка 100 стран. Дата празднования была выбрана неспроста. 58 лет назад, 5 октября 1966 года, в Париже состоялась специальная межправительственная конференция о статусе учителей, на которой ЮНЕСКО и Международной организацией труда были приняты Рекомендации о статусе учителей.

Фото: [ freepik.com ]

Участники конференции признали важнейшую роль учителей в совершенствовании образования, значимость их вклада в развитие человека и современного общества. По мнению авторов рекомендаций, образование с ранних лет должно быть направленно как на всестороннее развитие конкретной личности, так и на духовный, моральный, социальный, культурный и экономический прогресс общества. Оно должно воспитывать уважение к правам человека и основным свободам, вносить вклад в укрепление дружбы между всеми нациями, расовыми и религиозными группами.

Так, в 1994 году, в годовщину принятия Рекомендаций, ЮНЕСКО решила закрепить статус Всемирного дня учителя, посвятив этот день чествованию педагогов и переосмыслению будущего профессии.

В 1997 году в дополнение к Рекомендациям 1966 года были приняты Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Напомним, что в 2021 году министр образования РФ Валерий Фальков подписал приказ об установлении в стране Дня преподавателя высшей школы. Праздник ежегодно отмечается 19 ноября — в день рождения великого русского ученного, основателя первого в России университета Михаила Ломоносова.

Традиции праздника

Ежегодно 5 октября все привыкли чествовать педагогов — вручать им подарки, цветы. Однако стоит помнить, что, согласно российским законам, далеко не каждый подарок можно дарить учителю. Ранее юрист Юрий Капштык рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, что нельзя выбирать в качестве презента для педагога.

Фото: [ freepik.com ]

Праздник имеет свои традиции и на государственном уровне. Указом президента РФ от 30 декабря 1995 года в России было установлено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», оно присваивается педагогам, которые посвятили более 15 лет профессии и внесли значительный вклад в процесс воспитания и обучения. Каждый год в День учителя глава государства присваивать педагогам почетное звание.

В 1989 году редакция «Учительской газеты» выступила с предложением о проведении конкурса «Учитель года». Первый профессиональный педагогический конкурс под названием «Учитель года СССР» прошел уже в следующем 1990 году. В наши дни награждение победителей конкурса «Учитель года России» — традиционное событие празднования 5 октября. «Учителем года России — 2023» стал учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы при Посольстве РФ в Иране Олег Янковский. Награждение победителя состоялось в Государственном Кремлевском дворце, также педагог получил денежный приз — 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области прошел Первый театральный фестиваль «Учитель и ученики».