Выяснилась возможная причина ухода пропавшей семьи Усольцевых в тайгу: мотив шокирует

Оставит след на психике

По словам эксперта, люди — социальные существа, поэтому человеку нужен человек. Уровень здоровья психики поддерживается именно общением с людьми.

«Говоря о родителях, если они ушли в лес сознательно и укрылись от социума, то говорить о здоровье психики этих взрослых людей смысла нет. Если они бегут от социума, значит, уже есть патология, значит, они боятся людей и прячутся от них в тайге», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Усольцевы старшие отправились в тайгу вместе с 5-летней дочерью. Если ребенок проживет в таких условиях даже короткое время, продолжила эксперт, то психическая поломка ему обеспечена.

«Потому что там насаждается определенный уровень страха закрытого сообщества. Получается, что есть мы, а есть остальной мир, и он враждебен. Конечно, такие люди, которые попадают пусть даже не по своей воле в такие условия, потом выходят из леса, из тайги, из вынужденного одиночества, и уже не могут до конца приспособиться к жизни среди людей», — подчеркнула Абравитова.

Они, по словам психолога, остаются осторожными, нелюдимыми, очень тревожными и закрытыми.

«Если психика сохраняется в здоровом состоянии, такие поломки все равно присутствуют, но она может и повредиться, то есть может быть запущена патологическая составляющая. Тогда вообще о нормальном существовании речь не идет. Эти люди, конечно, живут в страдании», — заключила психолог.

По словам юриста Юрия Капштыка, если семью смогут найти, родители не будут нести ответственность за то, что их ребенок оказался вместе с ними в тяжелых условиях.

«Они не бросили ребенка, и он не ушел сам в лес. Они не привели и не бросили ребенка, они пошли семьей. Возможно, это был туристический поход. Возможно, за грибами. Сначала необходимо все-таки разобраться в произошедшем. Но признаков ненадлежащего воспитания детей нет», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и их 5-летняя дочь Арина — пропала в Красноярском крае 28 сентября. Они отправились в однодневный поход в горную тайгу в районе горы Алат, недалеко от поселка Кутурчин, и с тех пор их местонахождение неизвестно.

Для поисков семьи были привлечены более 1,5 тысяч человек, включая спасателей, альпинистов, полицейских, волонтеров и местных жителей. Несмотря на масштабные поисковые мероприятия, обнаружить семью или какие-либо следы, указывающие на их местонахождение, не удалось.

Среди основных версий исчезновения рассматривались: потеря в лесу из-за недостаточной подготовки маршрута, падение в ущелье в сложной горной местности с валунами и расщелинами, а также версия о побеге из страны в связи с финансовыми проблемами бизнеса Сергея Усольцева. Однако следователи опровергли версию о побеге, заявив, что нет никаких признаков, указывающих на то, что семья планировала покинуть Россию или скрыться.

На 6 ноября 2025 года официальной версией остается несчастный случай, но, поскольку тела не найдены, не исключаются и другие сценарии, включая криминальные версии. Расследование продолжается.

