Аэропорт «Внуково» сообщил о возобновлении штатной работы

Московский аэропорт «Внуково» вводил возобновил штатную работу. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Ранее «Внуково» водил частичные ограничения на полеты. Такие же меры в воскресенье, 26 ноября, вводили два других столичных аэропорта – «Домодедово» и «Жуковский». Сейчас они также возобновили привычную работу.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 05:03. В 06:33 все ограничения на полеты сняты», – сообщили в пресс-службе «Внуково».

Ранее стало известно, что больше 30 рейсов в аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» были задержаны.

26 ноября Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки ВСУ массово атаковать объекты на территории России. По данным ведомство, за ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 беспилотников. Утром ПВО ликвидировали еще 9 БПЛА.

Сообщалось, что дроны были сбиты в небе Московской, Тульской, Брянской и Курской областях. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, половина из этих беспилотников летели на Москву.

По информации главы Подмосковья Андрея Воробьева, в результате падения обломков были зафиксированы три повреждения. Пострадавших нет.

В Тульской области, как сообщал губернатор региона Алексей Дюмин, потерявший управление украинский БПЛА врезался в жилой многоэтажный дом. В результате – один человек получил резанное ранение, повреждено остекление трех квартир.

Вооруженные формирования Украины регулярно совершают попытки атаковать объекты на территории России. Минобороны РФ также регулярно сообщает о ликвидации дронов с помощью ПОВ и РЭБ.

Власти приграничных регионов России, таких как Брянская, Курская и Белгородская область, также регулярно сообщают в своих соцсетях о попытках ВСУ атаковать области. Часто украинские военные используют беспилотники, артиллерию и минометы.