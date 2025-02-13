Бербок попросила ЕС не забывать об Украине после разговора Путина и Трампа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как пишет газета Politico, Бербок отметила, что некоторые темы разговора, в частности, порядок урегулирования конфликта на Украине, вызывают страх.

В среду, 12 февраля, Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе этой беседы российский и американский лидеры обсудили различные международные вопросы, в том числе ситуацию с украинским кризисом, двусторонние взаимоотношения и ядерную программу Ирана.

«Мир может быть достигнут только вместе. А это значит: с Украиной и с европейцами. Мы должны пройти этот путь вместе, чтобы мир вернулся в Европу», — отметила Бербок.

Также Трамп сообщил, что провел разговор с Владимиром Зеленским. Американский президент подчеркнул, что Зеленский и Путин хотят мира. Трамп добавил, что глава киевского режима не будет исключен из диалога с Россией.

В сообщении Кремля, опубликованном после разговора лидеров двух государств, также отмечалось, что и Путин, и Трамп договорились о взаимных визитах. Как отметил Трамп, он надеется провести встречу с российским президентом на территории Саудовской Аравии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что восемь глав МИД стран Европейского союза (ЕС) потребовали от Дональда Трампа включить их в переговорный процесс по Украине.