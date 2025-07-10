Прощание со Старовойтом проходит в морге ЦКБ: туда прибыл новый глава Минтранса Никитин

В морге Центральной клиническая больницы (ЦРБ) №1 Управления делами президента РФ проходит прощание с бывшим министром транспорта и экс-главой Курской области Романом Старовойтом, передает «112».

По информации источника, проститься с экс-чиновником пришел новый глава Минтранса России Андрей Никитин. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, видно, что на прощание пришло большое количество людей. На месте также заметны полицейские автомобили.

Как сообщал ТАСС, экс-министра похоронят в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище в пятницу, 11 июля.

Напомним, Старовойта нашли мертвым на парковке в парке Одинцовского городского округа Подмосковья с огнестрельным ранением в понедельник, 7 июля. Предварительно, чиновник свел счеты с жизнью. В этот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта и назначении врио главы Минтранса Никитина.

Ранее РИА Новости выяснило, что случилось с квартирой Романа Старовойта в Санкт-Петербурге.