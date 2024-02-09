Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что на сбитом ВСУ военном самолете Ил-76 не было украинских военнопленных. Об этом он сообщил в интервью изданию «Бабель».

Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на официальных лиц США подтверждается, что Ил-76 был сбит ракетой американской системы залпового огня (ЗРК) Patriot.

«Были ли там наши пленные? Я вам точно могу сказать: нет... Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве», — сказал Данилов.

24 января Министерство обороны РФ сообщило, что в Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76, на борту которого находились 74 человека, 65 из которых являлись украинскими военнопленными, подлежащие обмену. Никто из находившихся на борту не выжил.

Оборонное ведомство признало случившееся терактом киевского режима. Российская сторона потребовала провести в связи с этим международное расследование.

Президент России Владимир Путин подтвердил в январе подтвердил, что Ил-76 был сбит ракетой американской системы Patriot. Он заявил, что это подтвердили результаты экспертизы.

Как заявлял депутат Государственной думы РФ и глава комитета по обороне Андрей Картополов, обмены военнопленными продолжатся после этого инцидента.

Ранее мы сообщали, что американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным.