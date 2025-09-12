DC Comics отказалась от комикса после скандального комментария автора о смерти Кирка

Поводом для этого стали публичные высказывания автора проекта Гретчен Фелкер-Мартин о смерти американского политического деятеля и соратника президента США Чарли Кирка.

Фелкер-Мартин в социальной сети позволила себе резкие выражения в адрес убитого Кирка, назвав его «нацистской дрянью». Кроме того, она в ироничной форме выразила надежду на то, что пуля, которая его ранила, «в порядке».

Хотя аккаунт писательницы впоследствии был деактивирован, скриншоты ее высказываний быстро распространились по Сети и вызвали широкий общественный резонанс.

Источники The Hollywood Reporter отметили, что высказывания писательницы стали «последней каплей» для принятия решения о сотрудничестве с ней.

Соратник Дональд Трампа Кирк был убит выстрелом в шею 11 сентября во время своего выступления в одном из университетом Юты. Полиция США пока не нашла киллера, хоть и имеет в распоряжении его вероятные фотографии. Американский лидер после случившегося обратился к американцам и заявил, что все причастные к убийству Кирка будут наказаны.

Ранее в Сети появилось загадочное видео, снятое за три минуты до убийства Чарли Кирка.