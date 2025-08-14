Flightradar24: Тысячи пользователей следят за бортом, на котором Путин летит на Аляску

Спецборт российского правительственного отряда Ил-76 вылетел с подмосковного аэродрома и взял курс в сторону Северного Ледовитого океана. Об этом передает мониторинговый интернет-сервис Flightradar24.

Отмечается, что самолет держит строгий курс в сторону американского штата Аляска, где завтра, в пятницу, 15 августа, пройдут переговоры на высшем уровне между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Фото: [ Flightradar24 ]

Паблики уже предположили, что это Путин уже летит на завтрашнюю встречу с Трампом. В то же время в государственном агентстве ТАСС, не исключая такой возможности, предположили, что это также может быть одна из передовых российских дипломатических групп, занимающихся подготовкой предстоящего саммита.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

Ранее сообщалось, что Путин передал через Уиткоффа на встрече орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Галлиной.