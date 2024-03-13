Forbes: еще нескольких офицеров ВСУ рассматривают на должность послов после Залужного

Анонимные источники из ВСУ сообщили Forbes, что нескольких офицеров из украинской армии переведут на дипломатическую службу вслед за Валерием Залужным.

На Украине остро стоит вопрос с бюрократией, которая мешает провести увольнение ряда офицеров и их назначение на место дипломатов за рубежом. Однако такие перестановки уже рассматривают в эшелонах власти. Ситуацию осложняет действие военного положения на Украине.

Засекреченные источники Forbes напомнили, что в 2023 году Украина согласовала Федора Шандора на место посла в Венгрии. Однако военнослужащий так и не приступил к работе.

Дело в том, что во время действия военного положения на Украине не могут просто так отправить со службы. Для этого должны быть условия. Например, обвинительный приговор, особые семейные обстоятельства или заключение военно-врачебной комиссии, которая подтвердит непригодность к службе. Как раз последнее доказали после проверки здоровья Валерия Залужного, бывшего главкома ВСУ. Сейчас он занимает место посла в Великобритании.

Однако каких именно офицеров планируют сдвинуть на место послов Украины за границей пока неизвестно. Информацию официально не подтверждали.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на назначение Залужного послом в Лондон.