Генконсульство РФ опровергло данные об экстренном переселении туристов в Хургаде

Генеральное консульство РФ в Египте опровергло информацию об экстренном переселении российских туристов. Вице-консул РФ Никита Шилин в интервью ТАСС подтвердил , что подобных мер в отношении граждан страны не принималось.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что российских туристов массово переселили из одного отеля Хургады — White Valley Palace, в другой — Hawaii. Отмечалось, что такая ситуация возникла из-за условий проживания в первой гостинице — там не было электричества.

Позже SHOT сообщил, что резкое переселение россиян из отеля White Valley Palace в новый отель в Хургаде обернулось новыми неудобствами — в некоторых номерах обнаружили грязь и тараканов.

«Никакого экстренного переселения не было. Когда туристы заселились в отель, там были перебои с электричеством, кому-то из отдыхающих не понравилась еда на шведском столе, но после поступления жалоб всем желающим предоставили возможность сменить место пребывания», — отметил Шилин.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили ТАСС, что представители организации активно работают над выяснением обстоятельств инцидента. Отмечалось, что специалисты поддерживают контакт с туристами, которые столкнулись с неудобствами во время отдыха.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что экс-полковник МВД стал «жертвой» таиландских врачей.