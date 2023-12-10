Глава СПЧ Фадеев попросил сдержанно украшать города к Новому году из-за СВО

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал градоначальников к сдержанному украшению городов к новогодним праздникам из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Фадеев считает, что руководители должны учитывать ситуацию с семьями и близкими бойцами СВО, чтобы не обидеть их. Таким мнением он поделился с ТАСС.

«Надо у себя спросить, я имею в виду начальников, мэров, начальников городов разных, у себя спросите: «Это как выглядит – умеренно, деликатно, не будут люди обижаться, жены, например, матери, чьи мужья и сыновья на фронте, они как к этому отнесутся?», – отметил Фадеев.

Он заявил, что запрещать украшать города к Новому году не нужно.

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин к ее главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее о том, что в Крыму не будут проходить массовые мероприятия к Новому году в целях обеспечения безопасности, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев накануне посоветовал жителям региона воздержаться от использования фейерверков в новогоднюю ночь. После этого власти Сочи объявили, что средства, выделенные городу на организацию праздничных салютов, пойдут на помощь бойцам СВО. Такое же решение приняло руководство Новороссийска.