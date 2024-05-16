Главный кадровик Минобороны Кузнецов обжаловал арест по делу о взятке

Защита начальника главного управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова подала жалобу на его арест по делу о взятке. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на 235-й Гарнизонный военный суд.

О задержании Кузнецова стало известно 13 мая. На следующий день военнослужащий был отправлен под стражу. Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере). Кадровику по ней грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, возбуждение уголовного дела не связано с текущим местом работы Кузнецова. Отмечалось, что речь идет о периоде его работы главной 8-го управления Генерального штаба ВС РФ. Следователи считают, что в 2021-2023 годах Кузнецов получил взятку от предпринимателей за совершение определенных действий в их пользу, основываясь на своем положении.

По месту жительства военнослужащего были проведены обыски. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него 100 миллионов рублей в разных валютах, золотые моменты, люксовые часы и другими предметы роскоши.

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