Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении беспилотника

Глава Брянской области Александр Богомаз объявил об успешной ликвидации беспилотного летательного аппарата при помощи системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – написал Богомаз.

Он отметил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

26 ноября Министерство обороны РФ сообщило об 11 сбитых БПЛА в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях. Утром ведомство сообщило и ликвидации еще 9 дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что часть этих беспилотников летели в сторону Москвы.

По информации главы Московской области Андрея Воробьева, в результате падения обломков были зафиксированы три случая повреждения. Пострадавших нет. Всего, по его словам, были перехвачены пять БПЛА.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что в Туле сбитый украинский беспилотник потерял управление и врезался в многоквартирный дом. По его словам, один человек получил резанное ранение, повреждено остекление трех квартир. Всего над регионом сбито не меньше трех БПЛА.

Украинская армия регулярно предпринимает попытки атаковать объекты на территории РФ. Минобороны также сообщает о ликвидации беспилотников в разных регионах страны. Чаще всего под удар попадают Курская, Белгородская и Брянская области. В этих регионах, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.