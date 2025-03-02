Хаменеи на украинском языке поддержал Зеленского после позора в Белом доме

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал сообщение на украинском языке в социальной сети Х после того, как в Белом доме произошла словесная перепалка между главой украинского режима Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

В 2022 году аятолла Хаменеи вновь напомнил о своих словах, высказанных ранее, относительно ненадёжности США. В своём выступлении он подчеркнул, что надежда на поддержку Украины со стороны западных стран является иллюзией, и призвал не полагаться на Соединённые Штаты и Европу.

«Те правительства, которые надеются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее состояние Украины. 1 марта 2022 года», — написал иранский лидер.

В пятницу, 28 февраля, Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Ожидалось, что в этот день между Украиной и США будет заключен договор по редкоземельным ресурсам, однако из-за словесной перепалки между американским лидером и Зеленским этого не произошло.

Во время встречи с Зеленским, на которой присутствовали журналисты, Трамп обвинил его в попытках развязать Третью мировую войну. Он также заявил, что глава киевского режима «играет с жизнями миллионов людей».

Итогом встречи стало изгнание Зеленского из Белого дома. Сторонам также не удалось согласовать сделку. Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться в Вашингтон после того, как будет готов к миру.

Ранее американский предприниматель Илон Маск резко прокомментировал вызывающее поведение Владимира Зеленского в Белом доме.