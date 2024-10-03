Иран предупредил, что сочтет врагом любого открывшего небо Израилю

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран признает любую страну, открывшую небо для Израиля, врагом, передало иранское информационное агентство SNN.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю баллистическими сверхзвуковыми ракетами. В результате атаки была уничтожена израильская база Неватим. Также известно об одном погибшем.

Корпус стражей исламской революции назвал целью этого удара важные военные и разведывательные объекты Израиля. В Тель-Авиве, комментируя атаку, заявили, что большую часть ракет перехватили системы ПВО. Иранский министр назвал действия Тегерана оборонительными.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетный удар со стороны Ирана большой ошибкой и пообещал, что Тегеран заплатит за это. Израильские военные признали, что ударам подверглись авиабазы, но исключили серьезный ущерб.

Как ранее сообщила газета Politico, США и Израиль ведут переговоры о возможном ответе на иранскую атаку. Отмечалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена нанести удар по формированиям и подразделениям КСИР в Йемене и Сирии.

Ранее сообщалось, что ХАМАС выразило разочарование реакцией стран Ближнего Востока на действия Израиля.