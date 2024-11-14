Канада отказалась публиковать имена живущих в стране нацистов

Имена нацистских военных преступников, которые осели в Канаде, не хотят обнародовать власти страны, в том числе и бойцов дивизии СС «Галичина» ( например , Ярослав Гунько). Об этом пишет РИА Новости, уточняя, что официальной причиной такого решения стала боязнь навредить Украине.

Стало известно, что в Канаде может находиться как минимум 900 нацистских военных преступников, и федеральные министерства выступают против обнародования имен эти людей, так как такое решение может лишь навредить Украине и усилить пропаганду РФ.

Но, при этом, в будущем планируется вновь рассмотреть подобное заявление. Ранее украинская организация из числа тех, кто проживает в Канаде, уже грозилась подать в суд на канадские власти в случае обнародования подобного списка, особенно после заявлений министра юстиции Ирвин Котлер, которая рассказала о том, что Канада стала буквально убежищем для украинских нацистов. Также ранее сообщалось о том, что власти России уже призывали канадские власти снести памятники нацистам.