В Министерстве иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) заявили, что план Соединенных Штатов Америки по «демилитаризации» представляет собой верх абсурда и вызывает недоумение у всех жителей планеты. Об этом сообщает официальное новостное агентство КНДР — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как известно, на прошлой неделе президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о своем намерении возобновить обсуждение вопроса о сокращении ядерных запасов США, России и Китая.

«И это можно оценить только как апогей глупости, вызывающей удивление и ошеломление всех людей мира», — говорится в публикации.

В Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК) заявили, что на данный момент процесс денуклеаризации стал практически неосуществимым и нереальным. В своем заявлении агентство провело аналогию между действиями США и ситуацией, когда «невежественные люди из далекого прошлого пытаются убедить современных людей вернуться к их образу жизни».

Южнокорейские, американские и украинские СМИ ранее сообщали о переброске войск КНДР в РФ к границам Украины, в частности, в Курскую область. Отмечалось, что в этом регионе находились около 10 тыс. северокорейских военнослужащих

В конце января газета The New York Times (NYT) сообщила о выводе северокорейских войск с передовой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что более 13 тыс. граждан Северной Кореи отправились на работу в Россию в 2024 году.