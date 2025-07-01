Кремль прокомментировал разговор Путина и Макрона

Разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном носил содержательный характер. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

О том, что лидеры двух государств провели телефонный разговор, стало известно во вторник, 1 июля. Этот диалог состоялся впервые за три года — Путин и Макрон не контактировали на протяжении 1024 дней.

Российский президент в ходе общения подчеркнул, что конфликт на Украине является прямым следствием политики западных стран. По его словам, западные государства долгие годы создавали на территории Украины антироссийский плацдарм, а теперь затягивают боевые действия.

Президент РФ отметил необходимость комплексного подхода к урегулированию ситуации в соседней стране, отметив необходимость устранения ее коренных причин и опоры на реальные условия на месте.

В ходе беседы стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, конфликт между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским объектам.

Контакты Путина и Макрона прокомментировал главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который назвал этот разговор продуктивным.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о санкциях против России.