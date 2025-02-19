Путин сообщил, что с удовольствием встретится с Трампом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием бы встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом глава государства сообщил журналистам во время посещения завода по производству БПЛА в Санкт-Петербурге.

Путин не смог назвать точную дату встречи с Трампом, но отметил, что она должна состояться лишь после того, как представители РФ и США подготовятся к переговорам по ряду важных и актуальных вопросов, в том числе урегулирование конфликта на Украине.

«Я с удовольствием встречусь с Дональдом, мы давно очень не виделись. <...> Я думаю, что он тоже, это было видно по характеру нашего телефонного разговора», — сказал Путин.

Также российские лидер отметил, что стороны сейчас находятся не в таком положении, чтобы просто встретиться и «попить чай и кофе». Путин подчеркнул, что предстоящая встреча заложит будущее между Москвой и Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп не раз заявлял о готовности встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса.

Эксперты считают, что первые шаги к сближению США с Россией после многолетнего «застоя» в отношениях были сделаны именно в Саудовской Аравии, где в Эр-Рияде прошли переговоры между представителями двух государств.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля. По данным источников агентства Bloomberg, встреча лидеров двух государств запланирована на 28 февраля.