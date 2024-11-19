Лавров заявил, что Россия согласна с пунктом декларации G20 по Украине

В ходе пресс-конференции по завершении саммита G20 в Рио-де-Жанейро министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал и поддержал итоговую декларацию форума. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства особо выделил параграф, посвященный украинскому вопросу. Лавров подчеркнул согласие российской стороны с текстом документа, акцентировав внимание на призыве к открытому диалогу о мире на реалистичных условиях. Текст декларации, опубликованный ранее, содержит консолидированную позицию лидеров стран-участниц «двадцатки».

В документе отмечаются гуманитарные последствия текущего конфликта, влияние на продовольственную и энергетическую безопасность, а также состояние международных логистических цепочек. Участники саммита поприветствовали конструктивные инициативы, направленные на достижение устойчивого мира.

При этом ранее российские политики неоднократно подчеркивали, что мирные переговоры возможны только с учетом территориальных реалий и интересов Москвы.

Ранее стало известно о том, что лидеры G20 приняли все инициативы по разрешению украинского конфликта, при этом страны коллективного Запада отказались от жестких формулировок по Украине.