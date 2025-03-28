Планы Европейского союза (ЕС) и Великобритании по созданию «коалиции желающих» для отправки миротворческого контингента на Украину столкнулись с серьезными препятствиями, пишет французская газета Le Monde.

27 марта в Париже прошла встреча стран — участниц «коалиции», которая готова оказывать поддержку Украине. Она включает в себя лидеров стран ЕС, ранее выразивших желание отправить свои «миротворческие силы» на территорию украинского государства.

Однако, как отмечает источник, этот «саммит коалиции», состоящий из 28 европейских стран, не принес значительных результатов. Больше всего за отправку военных сил в качестве миротворцев выступали Франция и Великобритания.

Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), Евросоюз отказался поддержать Париж и Лондон в стремлении отправить европейских военных на Украину.

Ранее газета The i Paper сообщила, что в Британии спецназ начали готовить к отправке на Украину.