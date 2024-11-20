МИД Украины отреагировал на закрытие посольств западных стран в Киеве

Сообщения о возможной воздушной атаке 20 ноября привели к тому, что посольства США, Италии и Испании временно прекратили свою работу в Киеве. Такое решение вызвало недовольство со стороны Министерства иностранных дел Украины, которое выразило несогласие с чрезмерными, по их мнению, действиями западных партнеров.

Украинская сторона отметила, что за годы конфликта страна неоднократно сталкивалась с угрозами и кризисными ситуациями. В связи с этим в заявлении ведомства подчеркивается, что действия партнеров должны быть продуманными и согласованными, без создания избыточного беспокойства.

В МИД Украины призвали западных лидеров к сдержанности и самоконтролю. Такое заявление дипломаты сделали в соцсетях.

Помимо западных стран, свои рекомендации гражданам усилили Киргизия и Казахстан, призвав избегать риска, а по возможности покинуть территорию Украины. Несмотря на это, украинские власти заявляют, что ситуация находится под контролем, и просят партнеров не предпринимать действий, способных усилить беспокойство как внутри страны, так и за ее пределами.

Украина продолжает настаивать на том, что соблюдение разумного баланса между мерами предосторожности и публичными заявлениями является ключом к сохранению стабильности на международной арене.

Ранее стало известно о том, что посольство США в Киеве закрылось из-за риска воздушной атаки. После этого, спустя небольшой промежуток времени стало известно о том, что посольства Италии и Испании вслед за американским прекратили свою работу в Киеве.