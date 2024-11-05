На Украине допустили возможность прекращения поддержки со стороны Запада
Times: никто на Украине больше не говорит о полной победе
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Один из солдат на Украине задался вопросом о том, что может произойти, если западные партнеры резко перестанут поддерживать Киев и ВСУ. Об этом пишет издание The Times, уточняя, что такие мысли появляются на Украине параллельно выборному процессу в США.
В этой же статье говорится о том, что последние бои стали одними из самых тяжелых для ВСУ, и тема окончания поддержки все чаще всплывает в разговорах о «немыслимом» среди военных Украины. Иностранное издание цитирует слова одного из офицеров, который говорит о том, что понятия не имеет, каким образом удастся вернуть утраченные позиции.
По словам того самого военного, на Украине уже никто не говорит о полной победе. Тем временем, Пентагон заявил о новом пакете военной помощи Киеву, но ждать его не стоит.