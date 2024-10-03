На всей территории Ирана возобновили авиасообщение

Ранее авиасообщение в Иране было отменено из-за эскалации на Ближнем Востоке. 2 октября Тегеран нанес удар по Израилю баллистическими ракетами, в результате чего была разрушена израильская военная база Неватим.

«После получения уверенности в том, что условия для полетов благоприятны и безопасны, и окончания (периода — ред.) наложенных ограничений, авиакомпаниям разрешено выполнять рейсы сегодня с 5 утра (4:30 мск — ред.)», — отметил Язерлу.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось в октябре 2023 года после того, как военизированное палестинское движение ХАМАС атаковало территорию Израиля ракетами, а его боевики вторглись на территорию израильского государства.

Власти Израиля позже объявили о решении провести спецоперацию в секторе Газа — палестинском анклаве, где были сосредоточены командные пункты ХАМАС.

В сентябре Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении наземной операции «Стрелы севера» на границе с Ливаном. Ее цель заключалась в защите мирных израильтян и обеспечении безопасности на северной части территории Израиля.

В начале октября ЦАХАЛ объявил о наземной операции в Ливане. Израильские военные пересекли границу ливанского государства для выполнения поставленных в ее рамках задач.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что любой, кто откроет небо Израилю, будет признаваться Тегераном врагом.