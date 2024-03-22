Новосибирский суд не стал смягчать наказание Кологривому: актер назвал это решение жестким

Новосибирский областной суд не стал менять решение суда об аресте российского актера Никиты Кологривого на семь суток по делу о хулиганстве, сообщили РИА Новости .

В пятницу, 22 марта, суд начал рассматривать жалобу прокурора на решение Центрального районного суда Новосибирска об аресте Кологривого на семь суток. Гособвинение запрашивало актеру наказание в виде 15 суток ареста за пьяный дебош в одном из баров города.

Сам Кологривый посчитал такое наказание слишком жестким. Актер в пятницу присутствовал на заседании суда. Он отметил, что и так испытывает порицание со всех сторон. Слова Кологривого приводят РИА Новости.

«Считаю, что я уже два дня провел в специзоляторе, условия там... я бы назвал не очень приятными. Считаю, что нахожусь там один — без достаточного количества еды, воды, душа и тому подобного, что считаю в свою сторону необязательным», — сказал актер.

Скандал с участием Кологривого произошел вечером, 19 марта. Актер приехал в свой родной город 15 марта для участия в кинофестивале. Во вторник Кологривый посетил один из новосибирских баров. Туда он прибыл в сопровождении своего друга уже в состоянии алкогольного опьянения. В заведении актер устроил дебош, начал распускать руки и приставать к официантке, которую впоследствии укусил за ногу. Все это попало на камеры видеонаблюдения.

21 марта прошло заседание суда, на котором Кологривому вынесли приговор в виде 7 суток административного ареста. Актера приговорили по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Сам он свою вину признал, но просил суд помиловать его.

Ранее адвокат Тимур Харди прокомментировал поведение Кологривого. По его мнению, такой скандал отразится на карьере актера.