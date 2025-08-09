Информация о том, что лидеры России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, встретятся на Аляске, моментально стала главной темой для обсуждения в средствах массовой информации по всему миру.

Крупные международные СМИ, такие как The New York Times, The Hill, Newsweek, Bloomberg, The Guardian, Nikkei, а также телеканалы CNN, Sky News и CTV, опубликовали новость на своих передовицах.

СМИ уже в предвкушении саммита и, хоть до встречи Трампа и Путина еще шесть дней, ждут его итогов и подробностей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

