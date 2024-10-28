Орбан прибыл с визитом в Грузию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию. Телеканал «Имеди» транслировал в прямом эфире момент его прихода в международный аэропорт Тбилиси.

Согласно информации, Орбан встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, а также запланированы обсуждения в более широком формате.

В состав венгерской делегации входят министр иностранных дел Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга, госсекретарь Янош Надь и другие высокопоставленные лица. Визит Орбана продлится два дня.

27 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поздравил правящую партию Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» с победой на парламентских выборах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выразил поздравления грузинскому коллеге Ираклию Кобахидзе, отметив, что народ Грузии четко обозначил свои желания и стремления.

Тем временем перед зданием парламента Грузии проходят протесты против результатов недавних выборов, организованные президентом страны Саломе Зурабишвили.

На площади собралось множество людей с флагами Грузии и Европейского Союза, а также с плакатами. Протестующие вышли на проспект Руставели, прервав автомобильное движение.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова Зурабишвили о «европейском будущем» Грузии.