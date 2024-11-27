Пентагон подтвердил разрешение Украине бить ракетами ATACMS вглубь РФ

Власти США выдали Киеву разрешение использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь территории России. Эту информацию подтвердил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер.

Власти США выдали Киеву разрешение использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь территории России. Эту информацию подтвердил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер.

Он отметил, что теперь политика изменилась, поэтому ВСУ смогут задействовать ATACMS для обороны.

По словам Райдера, сейчас удары американскими дальнобойными ракетами наносятся по территории Курской области.

Напомним, что 25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби дал указания по выбору целей для дальнобоя по России.

Позднее было отмечено, что Белый дом ждал итогов выборов в США для разрешения ВСУ применять ATACMS.

Ранее сообщалось о том, что РФ повторно применит «Орешник» против Украины в ближайшие несколько дней.