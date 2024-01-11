Перехваченный в Тульской области беспилотник не нанес разрушений

Власти Тульской области рассказали подробности о перехваченном в Тульской области вражеском беспилотнике. Министерство по региональной безопасности Тульской области на своем сайте опубликовало сообщение, в котором говорится, что разрушений в результате инцидента нет.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили три украинских БПЛА в небе над Тульской, Калужской и Ростовской областями.

«Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Организовано реагирование всех служб», – говорится на сайте министерства по региональной безопасности.

Минобороны РФ регулярно сообщает о попытках вооруженных формирований Украины атаковать объекты на территории России. Ранее ведомство сообщило о сбитом в Воронежской области беспилотнике.

Чаще всего ВСУ атакуют приграничные регионы РФ. Под удар попадают Курская, Брянская и Белгородская области, в которых действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же установлен и на территории Крыма и Севастополя.

Ранее американское издание Military Watch Magazine опубликовало материал, в котором утверждает, что украинской армии нечем восполнить запаса сбитых истребителей Су-27.