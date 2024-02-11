Песков: США пытаются скрыть правду и идеи Путина от американской публики

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Павлом Зарубиным высказался о реакции США на интервью Владимира Путина.

Пресс-секретарь российского президента уверен, что в эшелонах власти Америки плохо приняли последний фурор в масс-медиа, связанный с интервью Владимира Путина и Такера Карлсона. Особенно в США плохо восприняли четкую историческую справку, которую президент выдал в развернутом виде. По словам Пескова, американские власти пытаются скрыть основы сказанного Путиным, его идеи и взгляды.

«Мы видим официальных представителей США, которые называют это интервью ненужным, и настоятельно рекомендуют его не читать. Им не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступным для простых американцев», — высказался Песков.

Однако, как заключил пресс-секретарь Путина, правду не получится скрыть. Тем более, мессендж от президента РФ был послан не только США, но и другим странам.

Напомним, на днях вышло интервью американского журналиста с Владимиром Путиным. После беседы с лидером России Такер Карлсон был удивлен и рассказал о своих впечатлениях.

В Сети стали распространять слухи, что журналист является агентом Кремля. Однако российский посол это опроверг.