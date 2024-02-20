Под Волгоградом в поле нашли похожие на беспилотник фрагменты

В Волгоградской области обнаружили обломки неопознанного аппарата, похожего на беспилотник. Фотографии фрагментов опубликовали в региональном сообществе «Еланский водитель» в социальной сети Вконтакте.

Конструкции, лежащие на земле, выкрашены в серый цвет. На одном из них можно заметить три объектива фотоаппаратуры. На другой фотографии на обломке, схожего с фюзеляжем, видны технические надписи на русском языке.

Фрагменты обнаружили вблизи села Вязовка Волгоградской области. Как отметило местное издание «Волгоград Онлайн», на место нахождения обломков выехали сотрудники правоохранительных органов. Оно было оцеплено. О случившемся также оповестили военных.

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