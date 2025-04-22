Похороны папы римского пройдут с изменением похоронных традиций

Похороны папы римского Франциска пройдут с изменениями в традиционном ритуале. Об этом стало известно газете Corriere della Sera.

Понтифик скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Как сообщило агентство Reuters, папа Франциск умер от инсульта и последующей острой сердечной недостаточности.

Ожидается, что церемония прощания состоится 23 апреля, а сами похороны могут пройти в период с 25 по 27 апреля. Окончательная дата прощания с понтификом будет известна после заседания кардиналов.

Папа Франциск заранее внес изменения в документ Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, касающийся традиций похоронных ритуалов. Согласно им, тело понтифика теперь не будет выставляться на катафалке для почитания.

Кроме того, отменяется церемония закрытия гроба, который, согласно изменениям, теперь должен быть деревянным, а не тройным, как это было ранее. Также вместо двух бдений должно проводиться одно.

По информации Corriere della Sera, в отличие от большинства своих предшественников, которые были похоронены в Ватиканских гротах, Франциск выбрал для своего захоронения базилику Санта-Мария-Маджоре, расположенную за пределами Ватикана. Он объяснил это решение своей долгой связью с этим местом и иконой Божьей Матери Salus Populi Romani.

Ранее газета New York Post (NYP) сообщила, что президент США Дональд Трамп может приехать на похороны папы римского Франциска.