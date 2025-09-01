Напомним, в субботу, 30 августа, политика застрелили во Львове. На кадрах, распространившихся СМИ видно, как неизвестный стреляет в Парубия, когда тот идет по улице. На видео видно, что на киллере был одет рюкзак одной их служб доставки еды.

На опубликованных правоохранителями снимках мужчина с голым торсом стоит в наручниках. Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что в деле об убийстве Парубия присутствует «русский след».

По данным следствия, после убийства преступник успел переодеться, избавиться от оружия и скрыться в Хмельницкой области.

Парубий являлся одной из самых противоречивых фигур в политике Украины. Он занимал должность спикера парламента в 2016}2019 годах, а в 2014 году был секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Многие связывают имя политика с событиями госпереворота 2014 года и трагедией в Одесском Доме профсоюзов. По мнению некоторых политических соратников Парубия, убийство могло иметь внутриполитическую подоплеку, учитывая большое количество врагов, которые были у экс-спикера как среди националистов, так и среди представителей различных политических сил.

Ранее сообщалось, что больного раком актера из «Полицейского с Рублевки» Романа Попова включили в базу «Миротворца»*.

* Признан в России экстремистским ресурсом; доступ к нему заблокирован.