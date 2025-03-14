Подозреваемый в убийстве украинского неонациста Демьяна Ганула меньше месяца назад дезертировал из ВСУ. Об этом сообщило МВД Украины.

Ранее мужчину, которого опознали по камерам видеонаблюдения недалеко от места убийства Ганула, задержали по распоряжению главы украинского МВД.

Известно, что задержанный гражданин родился в 1978 году. 25 февраля 2025 года его объявили в розыск как дезертира.

Об убийстве националиста стало известно в пятницу, 14 марта. Ганул причастен к поджогу Дома профсоюзов в Одессе, который произошел 2 мая 2014 года. В тот день активисты антимайдана развернули палаточный лагерь на Куликовом поле. Позже на них напали футбольные «ультрас». В результате поджога здания погибли 48 человек, более 200 — получили ранения.

Ганул являлся активным членом радикальной группировки «Правый сектор»*. Он нелестно высказывался против одесситов, пытавшихся почтить память жертв пожара в Доме профсоюзов, демонстративно жарил шашлыки в годовщину чудовищной трагедии, разрушал памятники советской символики и угрожал местной администрации, в частности, мэру Одессы Геннадию Труханову.

В 2024 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула по обвинениям, связанным с уничтожением воинских захоронений и нападениями на людей с международной защитой.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы Украины к тщательному расследованию убийства Демьяна Ганула.

*запрещенная в России экстремистская организация.