Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от правоохранителей тщательного расследования убийства неонациста Демьяна Ганула, который был причастен к поджогу Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.

В своем телеграм-канале он призвал украинские правоохранительные органы приложить усилия для установления всех обстоятельств инцидента.

«Поручил привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты», — написал Зеленский.

14 марта в Одессе был убит украинский националист Демьян Ганул. Убийство произошло через день после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал вину Украины в трагедии в Доме профсоюзов.

Ганул был известен своей радикальной позицией и активной борьбой против пророссийских настроений. Он состоял в «Правом секторе»* и участвовал в столкновениях с противниками Евромайдана.

В последние годы его активность только усилилась — он публично призывал к насилию против пророссийских оппозиционеров и активно участвовал в акциях устрашения.

Несмотря на его радикальные действия, Ганул имел множество врагов, включая украинских патриотов, которые воспринимали его как токсичную фигуру. Его ненавидели многие жители Одессы, и местные СМИ даже называли его «гадящим вампиром».

Некоторые эксперты предполагают, что украинские спецслужбы могли устранить Ганула, который, хоть и выполнял грязную работу для власти, но стал уже ненужным элементом.

Ранее сообщалось, что украинская полиция по камерам установила внешность убийцы неонациста Демьяна Ганула в Одессе.

*запрещенная в России экстремистская организация.