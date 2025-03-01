Полный трампец Зеленского: Белый дом намерен свернуть всю помощь Украине

Администрация президента США Дональда Трампа и сам американский лидер всерьёз обсуждают возможность приостановки поставок военной помощи Украине после конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Собеседники издания уточнили, что в Белом доме в ярости от произошедшего на встрече украинского лидера с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом.

В пятницу, 28 февраля, Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Ожидалось, что в этот день между Украиной и США будет заключен договор по редкоземельным ресурсам, однако из-за словесной перепалки между американским лидером и Зеленским этого не произошло.

Во время встречи с Зеленским, на которой присутствовали журналисты, Трамп обвинил его в попытках развязать Третью мировую войну. Он также заявил, что глава киевского режима «играет с жизнями миллионов людей».

Итогом встречи стало изгнание Зеленского из Белого дома. Сторонам также не удалось согласовать сделку. Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться в Вашингтон после того, как будет готов к миру.

Ранее американский предприниматель Илон Маск резко прокомментировал вызывающее поведение Владимира Зеленского в Белом доме.