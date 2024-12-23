Помощник главы РФ Ушаков прокомментировал переговоры Путина и Фицо

В Москве прошли переговоры между премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом РФ Владимиром Путиным. Каждый из них удовлетворен тем, как происходило общение. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова привело РИА Новости.

Он назвал ход переговоров очень обстоятельным и конструктивным. Общение двух лидеров касалось сферы энергетики, а также Украины.

«Считаю, что обе стороны его результатами удовлетворены», — указал Ушаков.

Во время беседы Путин и Фицо затронули различные инициативы, которые связаны с украинским конфликтом. Каждый из них считает, что необходимо предпринять усилия для восстановления традиционных экономических связей между странами, которые они представляют.

Ранее уже сообщалось, что Фицо прилетел в Москву для проведения переговоров. Его визит был согласован за несколько дней до поездки. Общение глав государств проходило в формате «один на один» и без камер. Сам Фицо заявил, что его приезд связан с отказом Зеленского продолжать транзит российского газа в Европу через украинскую территорию.