Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что инициатива Франции по созданию общего «ядерного зонтика» для Европейского Союза (ЕС), основанного на французском ядерном оружии, заслуживает серьезного обсуждения. Об этом он сообщил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

Туск отметил, что для обеспечения безопасности в Европе необходимо координировать оборонные возможности каждой страны, что позволит создать единую военную силу.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что создание французского «ядерного зонтика», охватывающего всю Европу, станет важным шагом к укреплению позиций Франции на международной арене.

В своем выступлении он подчеркнул, что это решение также подразумевает необходимость стратегического диалога с теми странами Европы, которые не обладают ядерным потенциалом для сдерживания.

Ранее британская газета Daily Telegraph также сообщила, что Франция намерена разместить ядерные истребители в Германии. Отмечалось, что это может произойти в случае вывода американских войск из Европы.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не намерена нападать на страны НАТО. Он отмечал, что страхи западных политиков о «российской угрозе» являются необоснованными.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений.