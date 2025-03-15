Премьер Великобритании призвал сократить распространение ядерного оружия
Стармер: мы должны предотвратить распространение ядерного оружия
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вновь подтвердил стремление Лондона не допустить распространение ядерного оружия, передает Sky News.
В своем недавнем выступлении он подчеркнул, что правительство Великобритании сделает все возможное для предотвращения увеличения доступности ядерных арсеналов в мире.
На фоне растущих международных напряжений президент Франции Эммануэль Макрон ранее инициировал «стратегические дебаты» о ядерной защите европейских союзников. Французский лидер обозначил Россию как серьезную угрозу для Европейского Союза (ЕС) и выразил готовность разместить истребители с ядерным оружием в Германии в случае вывода американского контингента из Европы.
В Европе ядерным арсеналом располагают только Великобритания и Франция. По данным Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI), на начало 2023 года в арсенале Франции насчитывалось 290 ядерных боеголовок.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда призвал США перенести свое ядерное оружие из Западной Европы в республику.