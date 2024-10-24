Президент России Владимир Путин заявил о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций (ООН) и ее институтов развития. Таким мнением российский лидер поделился в рамках саммита БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, передает РИА Новости.

Он отметил, что эти изменения давно назрели и требуют внимания мирового сообщества.

Путин акцентировал внимание на том, что модернизация ООН должна отражать современные реалии 21 века, подчеркивая важность адаптации международных организаций к новым вызовам и угрозам, с которыми сталкивается мир.

В четверг, 24 октября, Путин проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. На саммит европейский дипломат прибыл 23 октября и уже успел попасть в украинскую экстремистскую базу «персон нон-грата».

Ожидается, что на встрече стороны обсудят пути реализации реформ и шаги, необходимые для повышения эффективности работы ООН в условиях глобальных изменений.

Ранее сообщалось, что отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа приехал на саммит БРИКС ради Владимира Путина.