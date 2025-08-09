Путин поедет в США в качестве президента России в 8-й раз и впервые за десятилетие
Семь поездок Путина в США: сколько раз и зачем президент России летал за океан
Фото: [Медиасток.рф]
Как уже известно, Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп встретятся на территории Аляски. Сначала об этом в соцсетях заявил американец. А позже саммит лидеров мировых держав подтвердил представитель Кремля Юрий Ушаков.
В связи с этим полезно напомнить, что Владимир Путин, будучи президентом РФ, отправится в Соединенные Штаты уже в восьмой раз. Ранее он посещал США семь раз.
Сентябрь 2000 — Нью-Йорк
Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в Саммите тысячелетия Организации Объединённых Наций. На мероприятии присутствовали лидеры правительств различных стран и главы внешнеполитических ведомств.
Это было первое масштабное международное событие, которое произошло после того, как Путин стал президентом. В то время пост президента США занимал Билл Клинтон. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН Москва выступила с инициативой, направленной на укрепление безопасности в мире.
Ноябрь 2001 — Вашингтон, Кроуфорд, Нью-Йорк
Вторично президент Российской Федерации посетил Соединённые Штаты Америки с целью укрепления связей между странами после трагических событий 11 сентября 2001 года. Москва выразила солидарность с Вашингтоном в борьбе с международным терроризмом.
В ходе встречи с президентом США Джорджем Бушем-младшим Владимир Путин обсудил меры по противодействию новым вызовам и сокращение запасов ядерного оружия. Программа визита была очень насыщенной. Среди ключевых событий — встреча с генеральным секретарём ООН Кофи Аннаном, посещение места трагедии и выступление в прямом эфире на национальном радио.
Сентябрь 2003 — Кэмп-Дэвид (Мэриленд)
В центре внимания на очередной встрече оказался конфликт в Ираке. Российская сторона выразила своё несогласие с действиями США, направленными на вторжение в страну. Ещё один важный вопрос, который был поднят в ходе обсуждения, касался ядерной программы Ирана.
В Кэмп-Дэвид, загородной резиденции президента Соединённых Штатов, состоялась встреча Владимира Путина и Джорджа Буша. Это событие стало символом укрепления доверия между двумя странами.
Как сообщали тогда в пресс-службе Кремля, лидеры государств охарактеризовали свои отношения как «стратегическое партнерство».
Июнь 2004 — Sea Island (Джорджия)
Президент России принял участие в саммите «Большой восьмерки». В том году Российская Федерация стала полноправным участником организации.
В ходе встречи с зарубежными лидерами президент обсудил вопросы международной безопасности, экономики и пути урегулирования многолетнего конфликта на Ближнем Востоке.
Сентябрь 2005 — Нью-Йорк
В ходе своего рабочего визита на 60-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН президент России выступил с речью, в которой выразил несогласие с концепцией однополярного мира и призвал к формированию многополярности.
Июль 2007 — Кеннебанкпорт (Мэн)
Встреча прошла в непринуждённой обстановке. Переговоры проходили в неофициальной атмосфере за рыбалкой и чаепитием, как сообщают корреспонденты CBS. Главы двух государств обсуждали вопросы, связанные с системами противоракетной обороны и ситуацией в Косово. Владимир Путин предложил использовать совместные радарные станции вместо американских в Евросоюзе.
Сентябрь 2015 — Нью-Йорк
В рамках 70-й сессии Организации Объединённых Наций, которая состоялась в Нью-Йорке, президент Российской Федерации провёл встречу с действующим президентом Соединённых Штатов Америки Бараком Обамой. Встреча состоялась на фоне обострения украинского кризиса.
В это же время Москва активно обвиняла западные страны в том, что они дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке. Однако обсуждение вопросов, связанных с Сирией и Украиной, не привело к каким-либо результатам.
С тех пор президент России не посещал США.
Напомним, президент США Дональд Трамп в субботу, 8 августа, заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.
Ранее сообщалось, что Путин передал через Уиткоффа на встрече орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Галлиной.