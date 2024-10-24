Путин: России угрожать бессмысленно, нас это только взбадривает

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что не имеет смысла угрожать России, так как это лишь взбадривает ее, передает ТАСС.

Лидер России отметил, что угрозы только укрепляют дух страны. Так Путин прокомментировал недавние заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он якобы угрожал российскому президенту «ударом по Москве».

Недавно бывший глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с редакционной коллегией американского журнала The Wall Street Journal похвастался, что якобы угрожал своему российскому коллеге Владимиру Путину нанести ракетный удар по Москве, если Россия не отстанет от Украины и «будет ее преследовать».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Трампа об ударе по Москве «эмоциональным заявлением».

В свою очередь, Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ, уверен, что экс-президент США Дональд Трамп не мог угрожать никакими «ударами по Москве» в разговоре с Владимиром Путиным. Он отметил, что на самом деле Трамп был «шелковым» в процессе переговоров.