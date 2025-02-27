Путин заявил, что западные элиты будут стараться сорвать диалог России и США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны сами виноваты в развале своего внутреннего устройства. Таким мнением российский лидер поделился на расширенном заседании коллегии ФСБ, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что «сегодняшние партнеры» России отказались от прагматизма и множественных стереотипов, которых придерживались их предшественники.

«Да и, собственно говоря, мы с вами видим это тоже, начали разваливать изнутри само западное сообщество. Об этом говорят проблемы и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Мы все это видим, особенно это ярко проявляется в ходе внутриполитических событий в этих странах», — подчеркнул Путин.

Кроме того, российский президент считает, что западные элиты будут делать все, чтобы сорвать налаживание диалога между Россией и США. По его мнению, их не устраивает начавшаяся между двумя странами коммуникация.

Впервые спустя долгое время делегации РФ и США встретились для обсуждения накопившихся проблем 18 февраля в Эр-Рияде. Со стороны Соединенных Штатов присутствовали государственный секретарь Марко Рубио, советник президента Майк Уолц и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Российскую сторону представляли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В четверг, 27 февраля, в турецком Стамбуле состоится еще одна встреча российской и американской делегаций.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не выступала против мирного урегулирования конфликта на Украине.